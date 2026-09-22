Списки растут. Названо число пропавших без вести бойцов с начала СВО

Красный Крест раскрыл количество пропавших без вести в ходе конфликта на Украине.Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер в беседе с "Ведомостями" раскрыла данные о количестве пропавших людей во время конфликта России и Украины.