Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Оренбургом», «Ростов» примет «Химки», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в среду

Во вторник «Локомотив» сыграет с «Оренбургом» на выезде, «Ростов» встретится с «Химками». В среду «Зенит» будет в гостях противостоять «Рубину», ЦСКА примет «Пари НН», московское «Динамо» встретится с махачкалинским, «Спартак» на выезде сыграет с «Крыльями».