Юрты на десятки миллионов тенге хотели купить чиновники в Актау

Чиновники в Актау хотели купить юрты почти по 7 миллионов тенге за единицу, передает inAktau.kz. В общей сложности планировалось приобрести 12 юрт, однако чиновникам из отдела ЖКХ помешала воплотить эти планы в жизнь прокуратура.