В России с 1 июня впервые запретили ездить на шипованной резине летом

В России с 1 июня начал действовать запрет на езду на зимней шипованной резине в летние месяцы, ограничение на использование шин не по сезону закреплено в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.
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