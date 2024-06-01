Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В России с 1 июня впервые запретили ездить на шипованной резине летом

В России с 1 июня впервые запретили ездить на шипованной резине летом

В России с 1 июня начал действовать запрет на езду на зимней шипованной резине в летние месяцы, ограничение на использование шин не по сезону закреплено в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

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