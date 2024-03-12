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ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

ВВС ФРГ подняли в воздух истребители из-за российского Ил-20

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского самолета Ил-20.

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