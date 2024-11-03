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Попали в историю: западные партнеры поставляют Киеву раритетное оружие

Попали в историю: западные партнеры поставляют Киеву раритетное оружие

Сегодня в арсенале ВСУ можно обнаружить образцы военной техники, которым самое место в музеях. Зачастую страны Восточной Европы, да и страны НАТО предпочитают вместо запланированной утилизации отправить устаревшую технику на Украину.

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Галина Малыхина
Утилизация старой техники с прибылью для поставщиков
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