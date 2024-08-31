Куда девать излишки урожая на даче

Нередко случается так, что урожай на дачном участке выдался особо обильным, и созевшие яблоки или кабачки уже некуда девать: заготовки на зиму сделаны, родственники от даров земли начинают деликатно отказываться, а выбрасывать урожай нельзя.
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