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Куда девать излишки урожая на даче

Куда девать излишки урожая на даче

Нередко случается так, что урожай на дачном участке выдался особо обильным, и созевшие яблоки или кабачки уже некуда девать: заготовки на зиму сделаны, родственники от даров земли начинают деликатно отказываться, а выбрасывать урожай нельзя.

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