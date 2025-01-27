Axios: пошлины США на продукцию из Колумбии могут привести к росту цен на кофе

Стоимость при этом увеличилась еще до введения санкций Пошлины Соединенных Штатов, введенные на товары из Колумбии, могут привести к повышению цен на кофе, импортируемый из латиноамериканской страны, сообщает портал Axios.
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