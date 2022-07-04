Депутат Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов прибыли в Донецк с новой гуманитарной миссией

Известный новосибирский депутат, общественник и помощник главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что прибыл в Донецк, который, по его словам, стал для него вторым родным городом ещё с 2014 года.