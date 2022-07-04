Царьград

4 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Антипенко
    Верить гуцулам нельзя, их надо уничтожать! Они всё равно после спецоперации будут из за угла стрелять.Женщины Закарпать...
  • Александр
    Чему эта жопа может научить?Экс-госсекретарь ...
  • Александр Антипенко
    Обучал сдаваться!Экс-госсекретарь ...

Депутат Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов прибыли в Донецк с новой гуманитарной миссией

Депутат Ростислав Антонов и общественник Алексей Носов прибыли в Донецк с новой гуманитарной миссией

Известный новосибирский депутат, общественник и помощник главы ДНР по гуманитарным вопросам Ростислав Антонов сообщил в своих аккаунтах в соцсетях, что прибыл в Донецк, который, по его словам, стал для него вторым родным городом ещё с 2014 года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх