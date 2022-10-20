Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "денег «в ущерб народу», а именно 4,5 млн леев на ремонт здания Минздрава." Чушь непролазная,всякую хрень несут,кто и...Немеренко показал...
  • Галина Светлая
    Эрдоган, чего обкурился?Двуликий янус.Эрдоган оценил ша...
  • Александр Ляшенко
    Аноним под кликухой "Noimd" укрожопая падаль,спящий агент СБУ.Спросонья разгоняет слухи из стен СБУ.Центр столицы киш...

Кто примет участие в Международном фестивале A ruginit frunza din vii

Более 30 хоровых коллективов (около 1000 исполнителей) из Молдовы, Филиппин, Румынии, Испании и Украины выступят на XV Международном фестивале хоровой музыки A ruginit frunza din vii, который пройдет в Кишиневе с 20 по 23 октября, сообщает moldpres.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх