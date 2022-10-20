Кто примет участие в Международном фестивале A ruginit frunza din vii

Более 30 хоровых коллективов (около 1000 исполнителей) из Молдовы, Филиппин, Румынии, Испании и Украины выступят на XV Международном фестивале хоровой музыки A ruginit frunza din vii, который пройдет в Кишиневе с 20 по 23 октября, сообщает moldpres.