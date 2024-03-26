Эффект сауны: Как облагородить рыжую вагонку на даче Практикующий дизайнер объясняет, как нейтрализовать навязчивый цвет «малыми средствами» Деревянная вагонка — один из самых популярных вариантов дачной отделки: она экологична, доступна, хорошо утепляет дом изнутри.