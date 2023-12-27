Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Артур Кушхабиев
    Автор статьи зря иронизирует. Бродячие собаки это страшное зло, навязанное России коллективным Западом одновременно с...Пособачились – и ...
  • фарид сабиров
    разворовываетВ 2023 году диспа...
  • фарид сабиров
    Диспансеризация это очередная афера медиков. Мне надо было сдать анализ крови для себя , так меня заставили подписать...В 2023 году диспа...

Пособачились – и приняли. Самые отборные цитаты с пленарного заседания астраханской облдумы

Пособачились – и приняли. Самые отборные цитаты с пленарного заседания астраханской облдумы

Центральным вопросом вчерашнего заседания Думы Астраханской области стал законопроект о бездомных собаках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Артур Кушхабиев
Автор статьи зря иронизирует. Бродячие собаки это страшное зло, навязанное России коллективным Западом одновременно с толерантностью, ЛГБТ и ювенильной юстицией. От ЛГБТ удалось отбиться, ювенильную юстицию частично приняли, а вот от собакофилов, добреньких к бродячим псам за государственный счёт, отбиться не удалось. У себя на Западе они давно истребили всех бродячих собак, а нам всё это навязали. Так что я поддерживаю названный закон и считаю, что везде надо поступать так же.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх