Пособачились – и приняли. Самые отборные цитаты с пленарного заседания астраханской облдумы

Артур Кушхабиев

Автор статьи зря иронизирует. Бродячие собаки это страшное зло, навязанное России коллективным Западом одновременно с толерантностью, ЛГБТ и ювенильной юстицией. От ЛГБТ удалось отбиться, ювенильную юстицию частично приняли, а вот от собакофилов, добреньких к бродячим псам за государственный счёт, отбиться не удалось. У себя на Западе они давно истребили всех бродячих собак, а нам всё это навязали. Так что я поддерживаю названный закон и считаю, что везде надо поступать так же.