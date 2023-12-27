Центральным вопросом вчерашнего заседания Думы Астраханской области стал законопроект о бездомных собаках.
Пособачились – и приняли. Самые отборные цитаты с пленарного заседания астраханской облдумы
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Артур Кушхабиев
Автор статьи зря иронизирует. Бродячие собаки это страшное зло, навязанное России коллективным Западом одновременно с толерантностью, ЛГБТ и ювенильной юстицией. От ЛГБТ удалось отбиться, ювенильную юстицию частично приняли, а вот от собакофилов, добреньких к бродячим псам за государственный счёт, отбиться не удалось. У себя на Западе они давно истребили всех бродячих собак, а нам всё это навязали. Так что я поддерживаю названный закон и считаю, что везде надо поступать так же.
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