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В США трансгендер покалечил девушку во время игры в волейбол

В США трансгендер покалечил девушку во время игры в волейбол. Школьный турнир буквально закончился нокаутом — биологический мужчина отправил мяч в голову соперницы со скоростью 110 километров в час, девушка даже не смогла встать после падения.

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