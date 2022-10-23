В США трансгендер покалечил девушку во время игры в волейбол. Школьный турнир буквально закончился нокаутом — биологический мужчина отправил мяч в голову соперницы со скоростью 110 километров в час, девушка даже не смогла встать после падения.
В США трансгендер покалечил девушку во время игры в волейбол. Школьный турнир буквально закончился нокаутом — биологический мужчина отправил мяч в голову соперницы со скоростью 110 километров в час, девушка даже не смогла встать после падения.
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