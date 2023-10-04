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Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

Вынь да построй: госземли отдадут под инфраструктуру для туризма

Новый механизм передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру появится в России. Кабмин одобрил законопроект Минстроя, по которому решение о выделении земель будет принимать правительственная комиссия, а организации по развитию туризма будут заключать сделки по участкам и рассматривать проекты по их развитию.

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