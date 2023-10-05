Путин рассказал об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

Следователи не обнаружили внешнего воздействия на разбившийся самолет Евгения Пригожина. Президент Владимир Путин назвал этот факт установленным, об этом говорят все проведенные Следственным комитетом России (СКР) экспертизы.
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