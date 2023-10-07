Американские СМИ: Знаменитый «Железный купол» не сумел защитить израильтян от ракет палестинцев

В СМИ США признают, что высокотехнологичная ПВО «Железный купол», которую Израиль разрабатывал совместно с американцами, оказалась бессильна против ударов сотен ракет из Сектора Газа, есть разрушения и жертвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии