Вертолёт загорелся и рухнул в Брянской области (ВИДЕО)

Вертолёт загорелся и рухнул в городе Клинцы Брянской области. Очевидцы сообщают, что перед падением Ми-8 долго кружил над городом, а затем упал в частном секторе.
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