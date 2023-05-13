Русская весна

115 377 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Вот интересно. Подобные сообщения мы слышим и читаем начиная с 9 октября 2022-го. И что? ВСУ отступают? Украина капит...Удар возмездия на...
  • Juri
    банковую в труху.Гремят взрывы: «С...
  • Евгений Саваровский
    Жалости к фашистам быть не должно.Гремят взрывы: «С...

Вертолёт загорелся и рухнул в Брянской области (ВИДЕО)

Вертолёт загорелся и рухнул в Брянской области (ВИДЕО)

Вертолёт загорелся и рухнул в городе Клинцы Брянской области. Очевидцы сообщают, что перед падением Ми-8 долго кружил над городом, а затем упал в частном секторе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх