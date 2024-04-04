Инвестор Коэн предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней из-за ИИ

Американский инвестор и владелец хедж-фонда Point72 Asset Management Стив Коэн заявил, что растущее присутствие искусственного интеллекта скоро способствует переходу к четырехдневной рабочей неделе во всем мире.
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