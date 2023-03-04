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Бородавко о норвежских спортсменах: «Они очень закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура»

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что в Норвегии существует жесткая цензура. – Пригласить норвежцев на российские соревнования не хотели бы? Понятен их ответ, но как жест доброй воли.

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