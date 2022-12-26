Пекинские муки: как Россия прошла Олимпиаду-2022

Меньше года прошло после зимних Олимпийских игр в Пекине, а ощущение, что это было в прошлой жизни. Соревнования стали испытанием для китайских организаторов, которые подвергались суровой критике западной общественности за жёсткие антиковидные меры.
Меньше года прошло после зимних Олимпийских игр в Пекине, а ощущение, что это было в прошлой жизни. Соревнования стали испытанием для китайских организаторов, которые подвергались суровой критике западной общественности за жёсткие антиковидные меры.
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