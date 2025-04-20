Валерий Меладзе показал своего невероятно милого крошку внука

Певец Валерий Меладзе — не только талантливый артист, но и заботливый муж, отец и любящий дедушка. Это подтвердила его дочь Софья, опубликовавшая в социальных сетях трогательный снимок, на котором певец держит на руках её сына Георгия.
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