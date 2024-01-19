Суд запретил прекращать лицензию «Балтики» на Carlsberg

Лицензия на бренд Carlsberg у «Балтики» действует до конца 2027 года. Пивоваренная компания «Балтика» подала в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о признании недействительным одностороннего отказа датской Carlsberg от лицензионного соглашения в отношении брендов Carlsberg и Grimbergen.