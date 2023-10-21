РЕН ТВ расскажет, как осьминоги помогут нам экономить на отоплении

Global Look Press/Supplied by FilmStills.net/filmstills/globallookpress Осьминоги настолько поражают своими умственными способностями ученых, что в США этим существам скоро могут предоставить правовую защиту.
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