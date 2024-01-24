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Несекретные материалы

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Российские бойцы вышли в тыл противника в Авдеевке через подземную трубу

Российские бойцы вышли в тыл противника в Авдеевке через подземную трубу

ВС РФ в ходе наступления на позиции врага в Авдеевке использовало подземную трубу для проникновения в тыл украинцев.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Ну написали, что вошли через трубу, а результат какой?
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19 час.
в
владимир
ну на кой хрен об этом писать?Сделали-молодцы. Разгромили  вдвойне  герои, но базлать об этом зачем? Учить хохлов надо пулей в лоб а не обучать их тому что сами можем. Бардак со стороны  журналюг.
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16 час.
Владимир Ахтырченко
Вообще-то не нужно было эту хитрость афишировать. Эти долбанные похвальбушники видимо специально своё недержание выкладывают
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15 час.

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