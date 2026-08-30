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Журнал «Профиль»

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Турция на саммите ШОС заявит о готовности посредничества по Украине – РИА Новости

Президент России Владимир Путин 1 сентября встретится в Бишкеке со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет в воскресенье, 30 августа 2026 года, РИА Новости.

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