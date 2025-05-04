Американский ветеран назвал ошибку Трампа

Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.