Американский ветеран назвал ошибку Трампа

Стремление возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой, озвучил мнение в беседе с РИА Новости американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.
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