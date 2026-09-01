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Россиянам с 1 сентября грозит переход на новые правила платной медицины

Россиянам с 1 сентября грозит переход на новые правила платной медицины

В России с 1 сентября произведен переход на новые правила платной медицины. Изменения затрагивают порядок заключения договоров, требования к информации для пациентов и взаимодействие медицинских организаций с государственной информационной системой.

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