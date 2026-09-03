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Рязанские новости

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В Рязанской области отменили режим беспилотной опасности

В Рязанской области отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности действовал в Рязанской области около полутора часов.3 сентября 20:30 на территории Рязанской области объявили отбой беспилотной опасности.

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