Ким Чен Ын — звезда TikTok. Как северокорейский пропагандистский ролик стал суперхитом в соцсетях

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузерPlay video, "North Korean propaganda pop song becomes TikTok hit", Продолжительность 0,52 О статье Автор, Фрэнсис Мао Должность, Корреспондент Би-би-си в Сингапуре Когда две недели назад северокорейский диктатор Ким Чен Ын выпустил свою последнюю песню, он наверняка не мог предвидеть, что она станет хитом на TikTok.