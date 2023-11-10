Покупателям показали, как выявить подделку на маркетплейсах

Доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы Российского экономического университета имени Плеханова Елена Райкова советует россиянам внимательно изучать маркировку приобретаемого на маркетплейсах товара, чтобы не оказаться владельцами подделки.
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