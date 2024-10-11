Молодые учёные из Марьиной рощи обсудили в Китае вопросы подземного строительства

Российский университет транспорта в Марьиной роще стал организатором третьего Китайско-Российского форума молодых учёных по геотехнике и подземному строительству, который прошёл в Северо-Восточном университете в Шэньяне.
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