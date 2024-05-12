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Царьград

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Назначение в "режиме спецоперации". Суровикина ждут в Москве. "Кровавая барыня" анонсировала новые изменения

Назначение в "режиме спецоперации". Суровикина ждут в Москве. "Кровавая барыня" анонсировала новые изменения

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост министра обороны экономиста Андрея Белоусова.

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Комментарии
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Николай Полищук
А срань собчак тут к какому месту
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16 час.

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