Университет Ватерлоо: физики ставят под сомнение стандартную космологическую модель ΛCDM

Физики из Университета Ватерлоо и Института «Периметра» провели масштабный опрос ведущих специалистов по всему миру, чтобы оценить их отношение к стандартной космологической модели ΛCDM (Лямбда-холодная тёмная материя).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым