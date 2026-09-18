Выборы-2026: на Кубани досрочно проголосовали около 600 человек

Выборы-2026: на Кубани досрочно проголосовали около 600 человекВ Краснодарском крае подвели первые итоги досрочного голосования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Российское правительство серьёзно взялось за формирование уважения к учителям в обществе. Всё о новом законе
- На юге России накрыли банду, обкрадывавшую участников СВО под видом волонтёров. Подложные документы, фиктивные браки и другие аферы преступников
- «Самый ужасный суд в России», «филиал ада»: как работает Прикубанский районный суд Краснодара. Жалоб масса
Свежие комментарии
- Российское правит...
- Российское правит...
- ХЛ Российское правит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым