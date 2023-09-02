Парламентская газета

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Шейкин призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах

Шейкин призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах

Россиянам следует сменить пин-коды на сим-картах на собственные, это поможет сберечь деньги от хищения мошенниками, заявил 2 сентября член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

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