Шейкин призвал россиян сменить пин-коды на сим-картах

Россиянам следует сменить пин-коды на сим-картах на собственные, это поможет сберечь деньги от хищения мошенниками, заявил 2 сентября член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
Россиянам следует сменить пин-коды на сим-картах на собственные, это поможет сберечь деньги от хищения мошенниками, заявил 2 сентября член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.
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