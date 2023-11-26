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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юбенк-младший – о UFC: «Уайт монополизировал рынок MMA. В боксе мы зарабатываем гораздо больше»

«Мне нравится все в UFC, кроме того, как Дана Уайт монополизировал рынок MMA. Его ребята не получают столько, сколько мы зарабатываем в боксе.

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