Обнародована запись с затонувшего в Атлантическом океане батискафа «Титан»

Авторы документальной ленты The Titan Sub Disaster: Minute by Minute, посвященной гибели основателя компании Action Group Хамиша Хардинга и двух пакистанцев на борту батискафа «Титан», впервые опубликовали запись звуков из затонувшего подводного аппарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии