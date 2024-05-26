Российским туроператорам стало сложнее работать с платежами в Китае

Российские туроператоры сталкиваются с серьезными проблемами при осуществлении платежей в Китай. По словам источника, тесно связанного с российско-китайским туризмом, основная проблема заключается в транзакциях: платежи в Китай не проходят, даже если они переводятся через банки, не подпадающие под санкции.