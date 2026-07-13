Музыкальная пауза

Он будет погребён в закрытейшем гробуЧтоб про Герань народ случайно не узнал.И тысяча свиней затопчет путь к нему –Он бредил падалью, шакал.
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Он будет погребён в закрытейшем гробуЧтоб про Герань народ случайно не узнал.И тысяча свиней затопчет путь к нему –Он бредил падалью, шакал.
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