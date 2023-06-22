В Миассе после травмирования ребенка отключили единственный в городе «сухой» фонтан

В Миассе единственный в городе «сухой» фонтан закрыли из-за жалобы горожанки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», единственный в городе «сухой» фонтан, расположенный в одном из микрорайонов Миасса, перестал работать буквально на днях.