Искусственный интеллект - помощник учителя.

Министерство образования Республики Беларусь при поддержке Парка высоких технологий 18 марта организовало семинар ´Практическое применение технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе´.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии