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Искусственный интеллект - помощник учителя.

Искусственный интеллект - помощник учителя.

Министерство образования Республики Беларусь при поддержке Парка высоких технологий 18 марта организовало семинар ´Практическое применение технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе´.

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