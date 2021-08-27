В России трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

В Ярославле трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями при выходе из автобуса. Пострадавшую госпитализировали в одну из местных больниц с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, ее оперировали несколько часов, но спасти ее не удалось.