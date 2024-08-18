Комбинированный удар нанесли ВКС РФ по объектам ВСУ в Сумах, Киеве и Харьковской области, уничтожались «курские резервы» Сырского Юлия СоколоваКомбинированная атака ВКС РФ в ночь на 18 августа была невероятно интенсивной.