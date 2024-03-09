В первые пять домов началась подача тепла после взрыва на ТЭЦ в Туве

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в Telegram, что отопление от мобильных котельных установок было подано в первые пять многоквартирных домов, лишившихся тепла после взрыва на ТЭЦ в тувинском городе Шагонар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии