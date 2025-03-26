Глава парламента Крыма рассказал, какая участь может ждать что Зеленского

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Владимира Зеленского может ждать участь "жуткого беженца", которому придется просить убежища в другой стране.
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