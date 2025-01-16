Telegraph: Великобритания и Франция обсуждают отправку своих войск на Украину

Великобритания и Франция обсуждают отправку своих войск на Украину в случае завершения конфликта.Великобритания и Франция тайно обсуждают совместную отправку миротворческого военного контингента на Украину в случае прекращения конфликта, сообщает издание Telegraph, ссылаясь на источники в британском правительстве.