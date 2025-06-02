«Это не ультиматум». Мединский охарактеризовал меморандум России. Полный текст документа

Руководитель российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня.
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