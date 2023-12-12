Решилась наконец: Энистон рассказала о последних часах жизни Мэттью Перри

Актриса призналась, что никогда раньше не испытывала таких эмоций Дженнифер Энистон поведала, как потрясена смертью Перри LEGION-MEDIAДженнифер Энистон наконец нашла в себе силы и мужество, чтобы поведать о своем последнем разговоре с Мэттью Перри – буквально за несколько часов до его смерти.