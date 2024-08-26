Все будет, как вы хотите: 7 привычек изменят жизнь к лучшему

Кому хотелось бы оглянуться на свою жизнь и осознать, что она была прожита не по-настоящему? Что ваши потребности были не удовлетворены, что вы делали только то, что было надо, а не то, что хотелось именно вам? Чтобы не испытывать сожалений в старости, важно прожить свою жизнь искренне, в крепкой связи с самим собой и своими эмоциями — заниматься именно тем, чем вы действительно хотите, не угождать другим, заботиться о себе.