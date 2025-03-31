На КАД Петербурга по 5 апреля для уборки перекрыли полосу движения

Между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения для уборки смёта в разделительной полосе дороги, сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».