На КАД Петербурга по 5 апреля для уборки перекрыли полосу движения

Между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу движения для уборки смёта в разделительной полосе дороги, сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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